Graduatorie GPS 2026 certificazione linguistica vale se ottenuta quando l’ente era accreditato Pillole di Question Time

Durante il Question Time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto di Anief, si è discusso dell’importanza della certificazione linguistica valida per le GPS 2026, sottolineando che essa vale se ottenuta quando l’ente era già accreditato. Un approfondimento utile per i docenti coinvolti nel processo di aggiornamento delle graduatorie.
Nel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stata affrontata una questione rilevante per i docenti che intendono aggiornare le proprie GPS dichiarando una certificazione linguistica. Un focus particolare è stato posto sui titoli conseguiti presso enti che, pur essendo stati validi in passato, non risultano più riconosciuti nel decreto ministeriale del 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
