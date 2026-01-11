Graduatorie GPS 2026 certificazione linguistica vale se ottenuta quando l’ente era accreditato Pillole di Question Time

Durante il Question Time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Chiara Cozzetto di Anief, si è discusso dell’importanza della certificazione linguistica valida per le GPS 2026, sottolineando che essa vale se ottenuta quando l’ente era già accreditato. Un approfondimento utile per i docenti coinvolti nel processo di aggiornamento delle graduatorie.

Nel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stata affrontata una questione rilevante per i docenti che intendono aggiornare le proprie GPS dichiarando una certificazione linguistica. Un focus particolare è stato posto sui titoli conseguiti presso enti che, pur essendo stati validi in passato, non risultano più riconosciuti nel decreto ministeriale del 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Nuove GPS per supplenze docenti 2026/27: quando il servizio di insegnamento vale 12 punti? Pillole di Question Time

Leggi anche: GPS docenti, graduatorie si rinnovano nel 2026 per le nuove supplenze. Pillole di Question Time

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

GPS 2026, ripescaggio, titoli, certificazioni informatiche e TFA: le novità principali e i tempi; Specializzazione sostegno conseguita all'estero, come ci si inserisce nelle GPS di prima fascia. Pillole di Question Time; Quando escono le GPS 2026? Le date (previste) e cosa fare ora per aumentare il punteggio; Laurea GPS 2026: Guida ai requisiti di accesso, crediti mancanti e calcolo del punteggio [Novità].

GPS 2026, ripescaggio, titoli, certificazioni informatiche e TFA: le novità principali e i tempi - Una platea importante e numerosa attende ciò che dovrebbe partire da febbraio. tecnicadellascuola.it