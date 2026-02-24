GPS 2026 | nella compilazione della domanda le classi di concorso accorpate sono separate Ecco i codici

La compilazione delle domande GPS 2026 ha causato confusione tra le scuole, poiché le classi di concorso “accorpate” devono essere inserite separatamente. Molti insegnanti trovano difficile capire come suddividere i codici corretti, soprattutto in assenza di indicazioni ufficiali aggiornate. La fase di inserimento si sta intensificando, mentre le FAQ ufficiali restano ancora attese. Le scuole monitorano attentamente la situazione per evitare errori nelle domande.

Graduatorie GPS 2026: entra nel vivo la compilazione della domanda, anche se siamo in attesa delle consuete FAQ di chiarimenti da parte del Ministero. Oggi rispondiamo al quesito "perché le classi di concorso accorpate risultano separate nella domanda?" L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Inserimento in prima fascia GPS 2026: come si compila domanda per classi di concorso accorpateDurante il question time del 26 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, Francesco Bunetto ha spiegato come si compila la domanda per le classi di concorso accorpate.

Punteggio del concorso PNRR nelle GPS 2026 per classi di concorso accorpate: 3 o 6 punti?L'articolo analizza il punteggio assegnato nelle GPS 2026 per il concorso PNRR, evidenziando le differenze tra le varie classi di concorso accorpate.

