Inserimento in prima fascia GPS 2026 | come si compila domanda per classi di concorso accorpate

Durante il question time del 26 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, Francesco Bunetto ha spiegato come si compila la domanda per le classi di concorso accorpate. Con Sonia Cannas, docente esperta, ha chiarito i passaggi pratici per inserirsi nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, un procedimento importante per molti insegnanti in attesa di aggiornamenti.

Nel question time del 26 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Francesco Bunetto e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stato chiarito un aspetto operativo legato alle classi di concorso accorpate e alle modalità di inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

