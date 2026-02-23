GPS e GI 2026 tabelle titoli preferenze scelta scuole | facciamo il punto QUESTION TIME con Semeraro LIVE Martedì 24 febbraio alle 14 | 30

Semeraro spiega le modalità di aggiornamento delle GPS e delle GI 2026, causate dall’apertura delle iscrizioni fino al 16 marzo. Gli insegnanti possono inserire o modificare le preferenze per le scuole e i titoli, con la possibilità di scegliere nuove opzioni. Durante il question time in diretta martedì 24 febbraio alle 14:30, si discuterà delle scadenze e delle procedure da seguire. La puntualità è fondamentale per chi desidera partecipare.