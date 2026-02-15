GPS 2026 titoli preferenze e non solo | cosa è previsto QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 16 febbraio alle 14 | 30

Migliaia di docenti attendono l'apertura della piattaforma per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze, prevista nelle prossime settimane. L'aggiornamento delle GPS coinvolgerà numerosi aspetti: l'algoritmo di assegnazione, le preferenze esprimibili, i requisiti d'accesso, la valutazione dei titoli e le riserve previste dalla normativa. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il Question Time con Cannas, in programma lunedì 26 gennaio alle 15:30, analizzerà le previsioni del GPS 2026-28, comprese le novità su titoli, riserve e servizi.

Argomenti discussi: GPS e domanda delle 150 preferenze: quali sono le differenze. Pillole di Question Time; GPS 2026: Guida pratica alla compilazione. Scarica la nostra check-list (PDF); GPS 2026 e inserimento in I fascia: F.A.Q. aggiornate; GPS 2026: Aggiornamento, Validità delle Certificazioni Precedenti e Inserimento Nuovi Titoli.

GPS e percorsi abilitanti 2026: guida alle procedure. RISPOSTE AI QUESITIGPS e percorsi abilitanti: dopo la pubblicazione del dm n. 128/2026 le Università pubblicano i bandi, con scadenze molte ristrette ... orizzontescuola.it

Graduatorie GPS 2026: nuovo algoritmo, più semplice il completamento, modifiche alle tabelle dei titoli. RISPOSTE AI QUESITIQual è il quadro attuale dell’aggiornamento delle GPS 2026 in termini di requisiti di accesso, titoli, riserve e novità procedurali? A spiegarlo ai nostri lettori Chiara Cozzetto della segreteria nazi ... orizzontescuola.it

