in occasione della fashion week uomo vogue e gq presentano montagna milano in collaborazione con k way

Durante la Fashion Week Uomo, Vogue e GQ uniscono le forze per celebrare lo stile e la cultura delle montagne italiane con Montagna Milano. Un'opportunità unica per scoprire la bellezza alpina e partecipare a talk esclusivi, in un evento che unisce moda, tradizione e la raffinatezza della Dolce Vita in Montagna. Non perdere questa occasione, registrati ora e vivi un'esperienza indimenticabile.

Registrati qui per non perdere la possibilità di visitare Montagna Milano e partecipare ai talk Vogue e GQ hanno unito le forze, per la prima volta in Italia, per celebrare lo stile e la cultura delle montagne italiane, nella Dolce Vita in Montagna. Un dialogo tra due universi editoriali che trova la sua massima espressione in un elegante Alpine Club in Town durante la Settimana della moda maschile di gennaio: un luogo fisico ed esperienziale, con red carpet, feste, panel, workshop e attività après-ski che proporrà, grazie all'incontro inedito di due punti di vista, una nuova narrazione della montagna e della nostra relazione con essa. Tutto quello che c'è da sapere sul calendario della Milano Fashion Week Uomo autunno inverno 2026 2027; Il calendario di Milano Moda Uomo: dal debutto Ralph Lauren al ritorno di Zegna; Milano Fashion Week Uomo: chi sfila a gennaio e chi mancherà; Milano Fashion Week Uomo: novità, eventi e calendario delle sfilate autunno inverno 2026. MFW 2026 Uomo: calendario completo - MFW uomo 2026: calendario completo, 76 appuntamenti, 18 sfilate, l'arrivo di Ralph Lauren e il ritorno di Zegna. mam-e.it L'arrivo di Ralph Lauren e il ritorno di Zegna. Tutto sulla Milano Fashion Week Uomo di gennaio 2026 - L'industria della moda guarda già al prossimo anno, a partire dalla Milano Fashion Week uomo di gennaio 2026. iodonna.it

Torna la Milano Fashion Week maschile. Carlo Capasa: «Perse 3.000 aziende in tre anni, con il governo dobbiamo fare il massimo» - Le sfilate di gennaio 2026 (dal 16 al 20) sono lo spunto per accendere i riflettori su un settore che sta soffrendo. msn.com

