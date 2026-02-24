Google ti interrompe a metà domanda | arriva una possibile soluzione

Google ha introdotto una funzione che interrompe l’input vocale a metà domanda, per migliorare l’esperienza degli utenti. La causa è un aggiornamento in fase beta dell’app, che include un nuovo pulsante per controllare quando e come interrompere la registrazione. Questo cambiamento permette agli utenti di gestire meglio le ricerche vocali, evitando che l’assistente interrompa troppo presto o troppo tardi. La novità sarà disponibile per alcuni utenti nelle prossime settimane.

Nel panorama degli aggiornamenti della ricerca vocale di Google, emerge una novità interessante proveniente dalla fase beta dell'app: un toggle dedicato al comportamento dell'input vocale. la funzione mira a offrire maggiore controllo nelle query più articolate, soprattutto quando si interrompe per pensare. La variante osservata appartiene alla versione 17.7.58.sa.arm64, ed è presentata in interfaccia con due opzioni distinte: auto search e tap to search. Nonostante l'interfaccia indichi chiaramente le due modalità, la funzionalità non è ancora pienamente operativa. ricerca vocale: nuovo toggle nel google app.