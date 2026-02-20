Biglietti da visita google contatti troppo occupati | in arrivo una soluzione

Google ha annunciato una novità per i contatti: le nuove calling cards. Questa funzione permette di associare più foto a ogni persona, rendendo più facile riconoscere i contatti in modo rapido. La scelta di aggiungere immagini multiple nasce dal problema di chi ha contatti molto occupati e fa fatica a ricordarli. L'aggiornamento sarà disponibile nelle prossime settimane e mira a semplificare la gestione dei contatti. La funzione potrebbe cambiare il modo di usare Google Contacts.

un aggiornamento di google contacts introduce le calling cards, offrendo la possibilità di associare più foto a ogni contatto. le modifiche mirano a valorizzare la carta di contatto e a rendere l'interfaccia meno ingombra, preparando anche nuove modalità di condivisione della propria calling card. di seguito vengono sintetizzate le novità principali, con un'attenzione particolare alla gestione delle immagini e all'evoluzione dell'esperienza utente. calling cards e gestione delle foto nei contatti. con l'introduzione delle calling cards, google contacts permette ora di assegnare più foto per ciascun contatto, offrendo una rappresentazione visiva più ricca durante le chiamate e nelle schede di dettaglio.