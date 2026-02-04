Belen interrompe l’intervista dopo una domanda sulle sue scelte personali | Non risponderò oltre

Questa mattina a Roma, Belen ha deciso di interrompere bruscamente un’intervista dopo che le è stata posta una domanda sulle sue scelte personali. L’attrice ha risposto seccamente: “Non risponderò oltre” e si è alzata, lasciando il giornalista senza ulteriori spiegazioni. Nel frattempo, alle 14, un incendio improvviso ha sconvolto l’ufficio al numero 117 di via del Corso, creando panico tra i presenti e richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco.

L’aria nell’ufficio del, al numero 117 di via del Corso a Roma, si è improvvisamente incendiata alle 14.37 di mercoledì 4 febbraio 2026. Non per un’esplosione, né per un litigio a suon di urla, ma per una semplice parola: *rivincita*. In quel preciso istante, Belén Rodriguez, la showgirl argentina che da vent’anni domina i palinsesti italiani con un mix di glamour, ironia e una presenza scenica che non si nega, ha interrotto bruscamente una chiamata telefonica in diretta con la giornalista Ilaria Ravarino. Non un “ci vediamo dopo”, né un “grazie per l’invito”. Solo un silenzio, rotto da una frase secca, quasi glaciale: *“La chiacchierata finisce qui”*. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Belen interrompe l’intervista dopo una domanda sulle sue scelte personali: “Non risponderò oltre” Approfondimenti su Belen Intervista Belen perde la pazienza, abbandona l’intervista dopo la domanda della giornalista Belen Rodriguez ha perso la pazienza durante un’intervista e ha abbandonato il set dopo che la giornalista le ha posto una domanda scomoda. Belén Rodriguez interrompe bruscamente un’intervista: “Non devo dimostrare nulla, lavoro in TV da vent’anni” Belén Rodriguez mette fine all’intervista in modo secco. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Belen Rodríquez si apre completamente per l’intervista sul palco di Vanity Fair Stories Ultime notizie su Belen Intervista Belén Rodriguez interrompe bruscamente un’intervista: Non devo dimostrare nulla, lavoro in TV da vent’anniQuesta intervista finisce qui: così la conduttrice avrebbe messo fine alla chiacchierata con Ilaria Ravarino ... fanpage.it Ecco cosa sarebbe successo a Belen Rodriguez durante l’intervistaDalle parole di Ilaria Ravarino, la dichiarazione di Belen Rodriguez sarebbe una reazione alla rivincita usata dalla giornalista per sottolineare il successo del programma e del ritorno della ... novella2000.it #BelenRodriguez si arrabbia per la domanda di un giornalista e interrompe l'intervista andandosene La giornalista de #IlMessaggero #IlariaRavarino ha raccontato che durante l'intervista fatta a Belen Rodriguez, #AndreaPisani e #LucaPeracino (i PanPers), - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.