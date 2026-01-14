Golf riparte anche il PGA Tour Il Sony Open è il primo evento dell’anno
Il PGA Tour riprende con il Sony Open alle Hawaii, evento di apertura della stagione 2024. In programma dal 15 gennaio, il torneo assegna 9,1 milioni di dollari e 500 punti per la FedEx Cup. Un’occasione per gli appassionati di golf di seguire i migliori giocatori del circuito in un contesto tradizionale e di alto livello. La stagione si apre con un appuntamento importante, segnando l’inizio di un nuovo anno sportivo.
Anno nuovo vita nuova. E così, anche il PGA Tour, riprende il suo inesorabile cammino. A partire da domani, giovedì 15 gennaio, il maggiore circuito americano si sposta alle Hawaii per il Sony Open, torneo che mette in palio 9,1 milioni di dollari e 500 punti per la FedEx CUP. A difendere il titolo nell’arcipelago pacifico sarà il canadese Nick Taylor, che qui l’anno scorso si impose ai playoff contro il colombiano Nico Echavarria. A prendere parte al primo appuntamento dell’anno saranno diversi nomi importanti. A partire da Collin Morikawa, in partenza domani insieme a J.J. Spaun e Adam Scott, passando per Ben Griffin (vincitore di 3 titoli lo scorso anno tra cui lo Zurich Classic, il Charles Schwab Challenge e il World Wide Technology Championship), Robert MacIntyre e Nick Dunlap. 🔗 Leggi su Oasport.it
