Il PGA Tour riprende con il Sony Open alle Hawaii, evento di apertura della stagione 2024. In programma dal 15 gennaio, il torneo assegna 9,1 milioni di dollari e 500 punti per la FedEx Cup. Un’occasione per gli appassionati di golf di seguire i migliori giocatori del circuito in un contesto tradizionale e di alto livello. La stagione si apre con un appuntamento importante, segnando l’inizio di un nuovo anno sportivo.

Anno nuovo vita nuova. E così, anche il PGA Tour, riprende il suo inesorabile cammino. A partire da domani, giovedì 15 gennaio, il maggiore circuito americano si sposta alle Hawaii per il Sony Open, torneo che mette in palio 9,1 milioni di dollari e 500 punti per la FedEx CUP. A difendere il titolo nell’arcipelago pacifico sarà il canadese Nick Taylor, che qui l’anno scorso si impose ai playoff contro il colombiano Nico Echavarria. A prendere parte al primo appuntamento dell’anno saranno diversi nomi importanti. A partire da Collin Morikawa, in partenza domani insieme a J.J. Spaun e Adam Scott, passando per Ben Griffin (vincitore di 3 titoli lo scorso anno tra cui lo Zurich Classic, il Charles Schwab Challenge e il World Wide Technology Championship), Robert MacIntyre e Nick Dunlap. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, riparte anche il PGA Tour. Il Sony Open è il primo evento dell’anno

Leggi anche: Golf, il Grant Thornton Invitational chiude la stagione del PGA Tour

Leggi anche: Golf, Valimaki vince il The RSM Classic. Prima vittoria del finlandese sul PGA Tour

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Golf: Brooks Koepka torna sul PGA Tour. Aperta una finestra per i rientri - L'annuncio ufficiale lo ha dato l'attuale CEO del circuito americano, Brian Rolapp, che lo ha comunicato ... oasport.it