Golf il Grant Thornton Invitational chiude la stagione del PGA Tour
Il Grant Thornton Invitational segna l'ultimo evento della stagione del PGA Tour, disputato al Tiburon Golf Club di Naples, in Florida. Tre giorni di sfide intense tra i migliori golfisti, conclusione di un anno ricco di emozioni e competizioni di alto livello nel circuito americano.
Ultimo appuntamento dell’anno sul PGA Tour. Il circuito americano plana in Florida, più precisamente al Tiburon Golf Club di Naples, per una 3 giorni particolare. Il Grant Thornton Invitational è infatti alle porte. Il torneo, che si sviluppa sulla distanza di 54 buche, è un doppio misto (donna-uomo) che ormai va in scena dal 2022-2023. A guidare il field saranno i campioni in carica Jake Knapp e Patty Tavatanakit che l’anno scorso vinsero di 4 colpi su Tom Kim e Atthaya Thitikul. Le 16 coppie si sfideranno a suon di formule diverse in ciascun round. Si passerà da una scramble di venerdì ad una foursome di sabato per poi terminare con una 4 palle in versione “modificata” per l’ultima giornata (entrambi giocheranno il tee shot, poi si invertiranno, e da quel momento porteranno a termine la buca con la stessa pallina). 🔗 Leggi su Oasport.it
Grant Thornton Invitational 2025: Field, tee times, prize money - This week, stars from the LPGA Tour and PGA Tour will team up at the Grant Thornton Invitational. Riporta golfmagic.com
2025 Grant Thornton Invitational Friday tee times: Round 1 groupings - Grant Thornton Invitational tee times for Friday's first round in Florida, featuring Nelly Korda, Jason Day, Lydia Ko and more. Come scrive msn.com
