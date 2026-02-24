God of War | la serie tv live-action targata Amazon trova il suo Baldur

La serie tv live-action di God of War, che Amazon ha approvato per due stagioni, ha scelto l’attore che interpreterà Baldur. La notizia arriva dopo settimane di rumor e speculazioni sui casting. L’attore, noto per ruoli in produzioni di successo, si prepara a interpretare il dio norreno nel nuovo adattamento. La conferma del casting apre la strada alle riprese, che sono già in programma. La produzione punta a portare sullo schermo un personaggio chiave del videogioco.

I produttori dello show, che ha già ottenuto il via libera a due stagioni, hanno svelato il nome dell'attore che interpreterà il personaggio. Il videogioco God of War diventerà una serie tv live-action targata Amazon Prime Video e i produttori hanno ora annunciato di aver trovato l'interprete di Baldur. Il progetto è attualmente nella sua fase di pre-produzione nella città di Vancouver, in Canada, e sarà Ed Skrein a interpretare il personaggio. Chi è Baldur nei videogiochi Il cast di God of War è attualmente composto da Ryan Hurst nel ruolo di Kratos, Callum Vinson in quello di Atreus, Max Parker che sarà Heimdall, Olafur Darri Olafsson nella parte di Thor, Mandy Patinkin in quella di Odin, Alastair Duncan che ha la parte . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

God of War serie TV: Ed Skrein sarà Baldur – ancora news dal cast stellare scelto da AmazonEd Skrein, noto per il suo ruolo in Jurassic World La Rinascita, ha firmato per interpretare Baldur nella serie TV di God of War, perché il progetto punta a coinvolgere attori di grande talento.

God of War: Ryan Hurst sarà il volto di Kratos nel live-action di Amazon!È stato annunciato che Ryan Hurst interpreterà Kratos nel prossimo adattamento live-action di God of War su Prime Video.

