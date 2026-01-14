God of War | Ryan Hurst sarà il volto di Kratos nel live-action di Amazon!

È stato annunciato che Ryan Hurst interpreterà Kratos nel prossimo adattamento live-action di God of War su Prime Video. Conosciuto per il ruolo di Opie in Sons of Anarchy, Hurst porterà sullo schermo il personaggio iconico del franchise. L’evento rappresenta un importante passo per la trasposizione della celebre saga in una nuova forma narrativa, mantenendo l’attenzione dei fan e degli appassionati di gaming.

È ufficiale: il franchise di God of War ha trovato il suo Fantasma di Sparta. Ryan Hurst, celebre per il ruolo di Opie in Sons of Anarchy, è stato scelto per interpretare Kratos nell’attesissimo adattamento live-action di Prime Video. La serie, prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios, ha già ricevuto un ordine per due stagioni. La pre-produzione è attualmente in corso a Vancouver sotto la guida dello showrunner Ronald D. Moore ( Outlander, For All Mankind ). Un ritorno epico: da Thor a Kratos. Per i fan della saga videoludica, il nome di Ryan Hurst non è nuovo. L’attore ha infatti prestato voce e movenze a Thor nel pluripremiato capitolo God of War Ragnarök, performance che gli è valsa una nomination ai BAFTA. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - God of War: Ryan Hurst sarà il volto di Kratos nel live-action di Amazon! Leggi anche: Arriva il demake di God of War, con Kratos e l’antica Grecia in 8-bit Leggi anche: God of war novità e aggiornamenti sulla serie di kratos che entusiasmeranno i fan La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La serie TV di God of War ha trovato il suo Kratos, ecco chi è - L'attore che interpreterà Kratos nella serie televisiva di God of War è stato annunciato ufficialmente: vediamo di chi si tratta. multiplayer.it

