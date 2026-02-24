Gli Usa cercano di dare il colpo di grazia a Cuba | alleati annientati o sanzionati l’isola non ha più petrolio e soffoca nel buio

Le sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti hanno portato Cuba a una crisi energetica grave, causando blackout diffusi. Molti ospedali devono usare le torce dei telefonini per interventi, come accaduto all’ospedale Ramón González Coro. La mancanza di petrolio, causata dalle restrizioni, ha paralizzato le attività quotidiane e le forniture di beni essenziali. La situazione si aggrava giorno dopo giorno, lasciando l’isola senza risorse sufficienti. La popolazione si prepara a nuovi sacrifici, mentre il governo cerca soluzioni di emergenza.

Notti al buio, senza corrente. Interventi chirurgici eseguiti con la torcia dei telefonini, nell’ ospedale Ramón González Coro. Fuori: strade piene di immondizia, hotel che chiudono a catena e turisti che abbandonano l’isola. Neppure le Guaguas, gli autobus urbani, circolano più e nei barrios si cucina insieme, col carbone o la legna, tornando indietro di decenni. Cuba – l’ultima spina nel fianco degli Usa nelle Americhe – soffoca nel buio: l’isola non ha ricevuto una goccia di petrolio nel 2026. Washington taglia i ponti dell’Avana con il mondo. E nessuno osa darle una mano. Persino il Messico – che nel 2025 l’aveva sostenuta con oltre 1 milione di dollari in greggio – si è tirato indietro dopo che gli Usa hanno minacciato dazi su “qualsiasi Paese che direttamente o indirettamente fornisca petrolio a Cuba”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cuba in crisi energetica: blocco USA del petrolio venezuelano paralizza voli e turismo, l’isola rischia l’isolamento.Cuba si trova in una situazione critica.

Cuba, l’isola che non c’è (senza il petrolio venezuelano)Cuba si trova di fronte a una crisi sempre più dura.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Basi militari e minerali: perché Somalia e Somaliland cercano gli Usa; Zelensky cerca di nuovo la sponda Ue: Gli Usa vogliono che cediamo solo noi; Europa e Cina: un mondo adulto; Chi ci guadagna nel Board of Peace? Il caso del Sudest asiatico.

Rubio, 'gli Usa non vogliono dividere alleanza ma rivitalizzarla'Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it

Monaco, Rubio: Gli Usa non cercano di dividere, vogliamo un'Europa forteYulia Navalnaya: l'omicidio di mio marito dimostrato dalla scienza L'omicidio dell'oppositore politico russo Alexei Navalny, morto in carcere nel febbraio 2024, è ora provato scientificamente, h ... msn.com

Borse Ue cercano il recupero nell'incertezza dei dazi Usa. A Milano vola Enel col nuovo Piano ilsole24ore.com/art/mercati-az… x.com

Frank Albanese, considerato referente del clan Commisso negli Usa, evoca bombe contro la polizia a Siderno e contro i federali americani che cercano di reclutare informatori nella sua famiglia. Ecco le intercettazioni shock - facebook.com facebook