Cuba l’isola che non c’è senza il petrolio venezuelano

Cuba si trova di fronte a una crisi sempre più dura. Con il taglio delle forniture di petrolio dal Venezuela, l’isola rischia di fermarsi. Le riserve si stanno esaurendo e le difficoltà economiche aumentano. La popolazione teme un peggioramento della situazione, già difficile di suo.

L’incubo per i cubani si sta avverando. Come aveva annunciato il presidente americano, Donald Trump, con lo stop dell’invio di petrolio dal Venezuela, l’isola di Cuba non avrà più risorse su cui contare, e rischia di sprofondare in una crisi economica e umanitaria ancora più drammatica. Da domani, i voli commerciali internazionali da e verso Cuba potrebbero essere sospesi per mancanza di combustibile. Come conferma il sito indipendente cuban o 14ymedio, fondato dalla blogger e attivista per i diritti umani Yoani Sanchez, le autorità cubane hanno avvertito i vettori che Cuba non è più in grado di fornire cherosene per gli aeromobili e che al momento solo i voli necessari possono avere accesso al poco combustibile rimasto. 🔗 Leggi su Formiche.net

Cuba si trova in una situazione critica.

Donald Trump ha annunciato la sospensione delle forniture di petrolio venezuelano a Cuba, stringendo ulteriormente le già complesse condizioni dell’isola comunista.

CUBA 2026: Perché questa volta è davvero finita

