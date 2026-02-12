Il reportage di due studenti sulle condizioni del loro liceo | Criticità e problemi evidenti

Due studenti hanno girato un reportage sulle condizioni del loro liceo, il Salutati di Montecatini. Entrando negli ambienti scolastici, hanno notato subito il nastro adesivo nero e giallo che copre corrimano, porte e altre aree. Un segnale visibile di problemi, che rende evidente come la scuola abbia bisogno di interventi urgenti. I ragazzi hanno documentato criticità e carenze che si trascinano da tempo, senza che nessuno intervenga concretamente. La situazione resta preoccupante e richiede una risposta immediata.

Montecatini Terme, 12 febbraio 2026 – “Entrando al liceo Salutati di Montecatini, un dettaglio cattura subito l’attenzione: il nastro adesivo nero e giallo che attraversa corrimano, porte e spazi comuni”. È quanto scrivono Alessio Grassi e Andrea Volpicelli, studenti di 5 les, in un dettagliato reportage che hanno deciso di inviare alla nostra redazione per sollecitare un immediato intervento della Provincia. Intervento che, assicurano, la dirigenza ha già sollecitato molte volte. «Il nastro adesivo – scrivono Alessio e Andrea – non è un elemento decorativo, ma un segnale di pericolo reale. Dietro l’aspetto solenne dell’edificio, il cortile curato e le aule tecnologicamente aggiornate, la quotidianità scolastica convive sempre più spesso con rimedi palliativi e divieti non scritti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il reportage di due studenti sulle condizioni del loro liceo: “Criticità e problemi evidenti” Approfondimenti su Montecatini Terme Donald Trump, i lividi alla mano (sempre più evidenti) e i discorsi sconnessi: nuovo allarme sulle condizioni di salute Recenti immagini mostrano lividi sempre più evidenti sulle mani di Donald Trump e discorsi meno fluidi, sollevando dubbi sulle sue condizioni di salute. Terni, Marco Cecconi: “Criticità evidenti per l’ampliamento del Campo Scuola. Facile essere profeti” A Terni, Marco Cecconi evidenzia criticità nell’ampliamento del Campo Scuola Casagrande, in vista della prossima riapertura. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Montecatini Terme Argomenti discussi: Chi riabita Darayya. Reportage dal sobborgo di Damasco, un anno dopo la fuga di Assad; Il tabloid inglese Daily Mail dedica un reportage a un viaggio in Frecciarossa; Arte Fiera 49: nuovo corso, pittura protagonista. Com'è la fiera (coi prezzi); Fruit Logistica 2026: i reportage fotografici degli espositori internazionali. Robby Giusti. . STAZIONI, GIOVANI, SILENZI CHE FANNO MALE Ho ripreso un reportage di Alessandro Fiocchi e Valentina Reggiani che racconta ciò che spesso preferiamo non vedere. Le criticità, i drammi quotidiani, le storie che hanno come sfondo le staz - facebook.com facebook

