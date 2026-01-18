Impresa Civica Edile il cantiere che educa | studenti al lavoro per riqualificare gli spazi del Liceo Fracastoro

Impresa Civica Edile è un progetto che unisce formazione e impegno civico attraverso un cantiere scolastico al Liceo Fracastoro. Gli studenti partecipano attivamente alla riqualificazione degli spazi, vivendo un’esperienza pratica che favorisce l’apprendimento e il senso di comunità. Un’opportunità di crescita professionale e personale, in un contesto educativo che valorizza il rapporto tra formazione e responsabilità sociale.

Un cantiere che diventa aula a cielo aperto, un'esperienza di lavoro reale che si intreccia con la formazione e con il senso di appartenenza alla comunità. È questo lo spirito di "Impresa Civica Edile", il progetto che vede protagonisti gli studenti di Formedil Verona - Scuola Edile all'interno.

Stamattina, a Firenze, si è verificato un incendio nel cantiere del liceo Leonardo da Vinci, coinvolgendo un bagno chimico. L'evento ha causato preoccupazione tra i lavoratori e le vicine abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Nessuna persona è rimasta ferita, ma l'episodio ha generato attenzione sulla gestione dei rischi nei cantieri edili.

Impresa Civica Edile: giovani operatori edili in azione al Liceo Fracastoro
Tornano protagonisti gli studenti di FORMEDIL Verona – Scuola Edile con il progetto Impresa Civica Edile, impegnati in un doppio intervento di manutenzione straordinaria al Liceo S

