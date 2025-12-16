L' Ue punta sulle micro-car elettriche | gli incentivi per abbassare la media delle emissioni

16 dic 2025

L'Unione Europea promuove le micro-car elettriche come strumento per ridurre le emissioni e rispettare gli obiettivi ambientali. Con incentivi dedicati, mira a incentivare questa categoria di veicoli compatti, contribuendo alla lotta al cambiamento climatico e alleggerendo il carico sulle case automobilistiche. Un passo strategico verso un trasporto più sostenibile e innovativo.

Coniugare la lotta al cambiamento climatico con la necessità di non appesantire ulteriormente il fardello che pesa sulle case automobilistiche. L'Ue cerca un modo di uscire dal pantano. E si prepara ad allentare i vincoli sullo stop ai motori endotermici a partire dal 2035. Una delle ipotesi in. Today.it

