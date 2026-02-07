Giovedì 5 febbraio si è conclusa una nuova fase di negoziati tra Russia e Ucraina, a Abu Dhabi. Le parti, con l’assistenza degli americani, hanno detto di aver fatto progressi. Tuttavia, nel frattempo, ci sono stati passi indietro e sparatorie contro Alekseev, che rischiano di complicare ulteriormente la situazione.

Giovedì 5 febbraio si concludeva la nuova puntata del negoziato preliminare, chiamiamolo così, fra Russia e Ucraina, con la corriva sovrintendenza americana, e i protagonisti, dell’una e dell’altra parte, dichiaravano che “sono stati fatti passi positivi”. C’è stato un accordo sullo scambio di prigionieri. Sulla sostanza, la guerra, non è stato fatto nessun passo avanti, forse un passo indietro, se è vero che ora la Russia non si contenta dell’intero Donbas, compresa la parte che non è riuscita a occupare, ma pretende che l’Ucraina ne riconosca formalmente l’appartenenza legale alla Federazione russa: una provocazione in più. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

I negoziati tra Ucraina e Russia ad Abu Dhabi si sono chiusi senza risultati concreti.

Vadim Alekseev, il numero due dell’intelligence militare russa, è stato colpito da alcuni colpi d’arma da fuoco a Mosca.

