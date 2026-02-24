gli originali del colloquio mussolini hitler

La scoperta degli originali del colloquio tra Mussolini e Hitler deriva da un attento lavoro di restauro sui documenti conservati in un archivio storico. La loro importanza risiede nelle conversazioni indelebili tra i due leader, che rivelano dettagli poco noti sui piani politici dell’epoca. La conservazione di questi materiali permette di approfondire le decisioni prese e le strategie adottate. La loro analisi richiede attenzione e competenza da parte degli storici.

La storia va protetta, o meglio vanno protetti i documenti che ci consentono di capirla meglio. E spesso non è un lavoro facile, soprattutto quando un Paese dispone di un patrimonio grande come quello italiano. Ecco un esempio. Ieri nel corso di una cerimonia nella sede dell'Archivio Centrale dello Stato di Roma, i Carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio culturale di Torino hanno restituito cinque fogli manoscritti di Benito Mussolini. Non fogli qualunque, sono appunti relativi all'incontro avvenuto con Adolf Hitler il 22 aprile 1944 a Salisburgo nel castello di Klessheim. A riceverli il Direttore generale Archivi del Mic, presso la cui sede i documenti verranno custoditi per garantirne lo studio e la valorizzazione, e la Soprintendente Archivistica e bibliografica per il Piemonte e la Valle d'Aosta.

