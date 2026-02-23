i carabinieri ritrovano appunti originali di un incontro tra mussolini e hitler

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno scoperto appunti originali di un incontro tra Mussolini e Hitler, a causa di una vendita privata. I documenti, risalenti al 22 aprile 1944 e relativi a un incontro al castello di Klessheim, erano stati messi in vendita da un collezionista. Gli approfondimenti hanno portato al loro recupero prima che potessero essere smarriti o trafugati. La scoperta apre nuove prospettive sulla storia di quegli eventi.

I militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno rintracciato i preziosi documenti messi in vendita da un privato riguardanti l'incontro del 22 aprile 1944 al castello di Klessheim presso Salisburgo. Ritrovate anche lettere di Mussolini a D'Annunzio. Dai primi accertamenti effettuati è emerso che i fogli manoscritti contenevano appunti la cui grafia appariva attribuibile a Benito Mussolini, così come il contrassegno in calce all’ultimo foglio del monogramma «M», utilizzato dallo stesso Duce. L’attività investigativa, che ha portato all’immediato sequestro dei documenti, si è svolta lungo due direttrici. 🔗 Leggi su Laverita.info

Roma, recuperati i manoscritti di Mussolini e D’Annunzio: riaffiorano appunti sul vertice con HitlerI manoscritti di Mussolini e D’Annunzio sono stati recuperati dai Carabinieri TPC, che hanno individuato appunti riguardanti il vertice con Hitler.

Elio Germano sfida Hitler e Mussolini: concluse le riprese de L’uomo che poteva cambiare il mondoElio Germano ha portato a termine le riprese de *L’uomo che poteva cambiare il mondo*, un film che lo vede sfidare i ruoli storici di Hitler e Mussolini, anche grazie a una scena in cui interpreta un personaggio che mette in discussione le loro scelte politiche.

L’ultimo incontro tra Mussolini e Hitler a Villa Gaggia prima della caduta del Duce

Mussolini, recuperate dai carabinieri le lettere dell'incontro con HitlerQuesta mattina, nel corso di una cerimonia nella sede dell'Archivio Centrale dello Stato di Roma, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino hanno restituito cinque fogli manoscrit ... msn.com

