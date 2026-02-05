Furti in casa il problema che preoccupa più italiani | la sicurezza nel dettaglio

Negli ultimi mesi, molte famiglie italiane si sono svegliate con la paura di trovare la porta di casa forzata o svaligiata. Le rapine in appartamento sono aumentate e i cittadini chiedono misure più severe. Le forze dell’ordine segnalano un incremento delle segnalazioni, mentre le aziende di sicurezza vedono crescere gli investimenti. La preoccupazione è tanta, e nessuno sembra avere una soluzione definitiva.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.