Furti in casa il problema che preoccupa più italiani | la sicurezza nel dettaglio
Negli ultimi mesi, molte famiglie italiane si sono svegliate con la paura di trovare la porta di casa forzata o svaligiata. Le rapine in appartamento sono aumentate e i cittadini chiedono misure più severe. Le forze dell’ordine segnalano un incremento delle segnalazioni, mentre le aziende di sicurezza vedono crescere gli investimenti. La preoccupazione è tanta, e nessuno sembra avere una soluzione definitiva.
**Furti in casa: l’incubo più grande per gli italiani, un mercato di sicurezza da un miliardo di euro** È un dato oggettivo: il furto in casa è l’incubo principale per la maggior parte degli italiani. Secondo un sondaggio condotto nel 2025 dal Censis, il 59% dei cittadini considera l’intrusione in abitazione come la sua peggiore pausa di paura. Eppure, dopo due anni di tregua forzata durante il periodo pandemico, il fenomeno sta crescendo. A Roma, nel quartiere di Marino, si è registrata una nuova ondata di rapine in abitazioni private, con ladri che colpiscono soprattutto nel pomeriggio, tra le 14 e le 20. 🔗 Leggi su Ameve.eu
