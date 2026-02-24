Gli Atlanta Falcons sono pronti a rilasciare il veterano QB Kirk Cousins

Gli Atlanta Falcons decidono di rilasciare il quarterback Kirk Cousins per motivi legati alle strategie della squadra. La scelta arriva dopo aver valutato le prestazioni del giocatore e le esigenze offensive del team, che puntano su giovani talenti emergenti. Cousins ha contribuito con esperienze importanti in passato, ma ora la franchigia preferisce puntare su un nuovo percorso. La decisione ufficiale sarà comunicata nelle prossime settimane.

Il direttore generale degli Atlanta Falcons, Ian Cunningham, afferma che il quarterback Kirk Cousins sarà rilasciato il primo giorno del nuovo anno del campionato NFL, ponendo fine al breve periodo del veterano con la franchigia. Intervenendo alla stazione radio di Atlanta 92.9 The Game, Cunningham ha confermato di aver già informato Cousins e il suo agente, Mike McCartney, della decisione. "Non firmeremo nuovamente Kirk", ha detto Cunningham quando gli è stato chiesto se esistesse uno scenario in cui il 37enne potrebbe tornare con uno stipendio ridotto.