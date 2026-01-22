Ormai sono il veterano ma è sempre un’emozione

Dopo anni di esperienza, ogni visita al Quirinale rappresenta un momento significativo. Giorgio Farroni, campione di paraciclismo, ricorda con rispetto l’accoglienza ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme ad altri campioni e atleti di diverse discipline. Un’occasione di confronto e di valorizzazione delle eccellenze sportive italiane, che sottolinea l’importanza del riconoscimento istituzionale per gli atleti impegnati in discipline para e non.

"Ancora una volta abbiamo avuto l’onore di essere accolti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – racconta Giorgio Farroni – Con me c’erano altri quattro campioni del mondo di ciclismo – paraciclismo – e tanti atleti provenienti da altre discipline. Nonostante io sia ormai un veterano e abbia incontrato la prima carica dello Stato italiano in diverse occasioni, l’emozione è stata fortissima. Ogni volta è come se fosse la prima: un momento bellissimo, che ti riempie il cuore e ti fa sentire orgoglioso di quello che hai fatto e di quello che rappresenti". "Alla mia età – afferma Farroni – non è mai facile restare sempre al top e continuare a primeggiare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

