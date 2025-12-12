Cousins ??guida i Falcons alla straordinaria vittoria di Tampa Bay

Kirk Cousins guida gli Atlanta Falcons a una straordinaria vittoria contro i Tampa Bay Buccaneers, grazie a tre passaggi da touchdown a Kyle Pitts. La squadra risale da 14 punti di svantaggio, culminando con un field goal decisivo negli ultimi secondi. Un risultato emozionante che conferma il talento e la determinazione dei Falcons in questa stagione.

2025-12-12 10:16:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il quarterback veterano Kirk Cousins??ha lanciato tre passaggi da touchdown a Kyle Pitts mentre gli Atlanta Falcons sono risaliti da 14 punti in meno per battere i Tampa Bay Buuccaneers 29-28 con un ultimo secondo field goal giovedì sera. Cousins, 37 anni, ha perso il suo lavoro iniziale a favore di Michael Penix Jr. l’anno scorso dopo aver firmato un accordo di free agent che includeva 100 milioni di dollari garantiti. E ha dimostrato di avere ancora le carte in regola per condurre un drive finale quando i Falcons hanno superato il record di franchigia di 19 rigori e un deficit di 28-14 nel quarto quarto danneggiando le speranze di playoff di Tampa Bay. 🔗 Leggi su Justcalcio.com