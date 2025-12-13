Stasera al teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco Piandiscò va in scena

Sono Pamela Villoresi e Giuseppe Pambieri, i protagonisti stasera della stagione del teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco Piandiscò. Un cartellone frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e l’Amministrazione comunale che dal 21 dicembre sarà arricchito anche dalla rassegna dedicata al pubblico delle famiglie: quattro appuntamenti la domenica alle 17. Stasera alle 21 intanto, spazio a Pamela Villoresi e Giuseppe Pambieri protagonisti di Gin Game di Donald L. Coburn, per la regia di Giampiero Francese. Un’opera di straordinaria vivacità emotiva in cui il senso di solitudine di due anziani signori ospiti nella stessa casa di riposo, Weller e Fonsia, si intreccia con una intelligente ilarità. Lanazione.it

Gin game a teatro. In scena Villoresi e Pambieri - Benvenuti a casa Morandi con Marianna Morandi e Marco Morandi, è lo spettacolo diretto da Pino Quartullo in programma sabato 24 gennaio. msn.com