Gin Game Villoresi-Pambieri al teatro Dante
Stasera alle 21, il Teatro Dante di Sansepolcro ospita
Pamela Villoresi e Giuseppe Pambieri sono i protagonisti di " Gin Game " di Donald L. Coburn, per la regia di Giampiero Francese, lo spettacolo andrà in scena questa sera alle 21 per la stagione del teatro Dante di Sansepolcro. Un’opera di straordinaria vivacità emotiva in cui il senso di solitudine di due anziani signori ospiti nella stessa casa di riposo, Weller e Fonsia, si intreccia con una intelligente ilarità. Entrambi non hanno amici e Weller si offre di insegnare alla donna a giocare a Gin. Fonsia impara velocemente tanto che Weller non riesce a vincere una sola partita, un fatto che urta notevolmente l’uomo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
