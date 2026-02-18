Percuotendo in cadenza | la tappa romana dello spettacolo teatrale di Giovanni Lindo Ferretti

Dopo la prima tappa bolognese, il tour approda lunedì 16 febbraio all’ Auditorium Parco della Musica di Roma. Sul palco, accanto a Giovanni Lindo Ferretti, ci sono Simone Beneventi alle percussioni e Luca Alfonso Rossi alle corde. A fine spettacolo lo stesso Ferretti chiarisce: quella in scena è la versione “aggiornata” di “Moltitudine in cadenza, percuotendo”, progetto presentato una sola volta al Teatro Olimpico di Vicenza. L’idea originaria, un racconto “da cantina”, quasi da bardo attorno al fuoco, si è trasformata in un’alternanza strutturata di musica e parola. Non un semplice reading, ma un attraversamento biografico e poetico in cui la voce si fa strumento assoluto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

