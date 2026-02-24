Giovanili Pareggio in rimonta per la Primavera

Una partita tra le squadre giovanili si è conclusa con un pareggio, dopo che entrambe le squadre sono riuscite a recuperare uno svantaggio. La causa principale è stata la rimonta delle formazioni, che hanno combattuto fino all’ultimo minuto per ottenere un risultato positivo. La sfida ha visto protagonisti diversi giovani talenti, con cambi di formazione e sostituzioni frequenti. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-2, lasciando aperta la corsa per la vittoria.

ascoli 2 ternana 2: Rosa, Rama, Di Pierdomenico (dall'11' s.t. Di Salvatore), Russo (dal 35' s.t. Casillo), Mbaye, Zagari, D'Agostino, Vischia (dall'11' s.t. Finotti), Picca (dal 38' s.t. Angelino), De Witt, Balducci (dall'11' s.t. Tassotti). Panchina: R. Dente, Di Teodoro, G. Dente, Granato, Ciafardini, Bruni, Malafronte. All. Corsi TERNANA: Delibra, Rivelli, Brocci, Forlini, Biancafarina, Goretti, De Negri (dall'8' s.t. Onesti), Bruto, Vaccaro (dal 30' s.t. Coltorti), Ferlicca, Turella (dal 30' s.t. Verdone). Panchina: Ciaccia, Maiolino, Bottausci, Petroni, Di Curzio, Tiberi, Fabrizi, Mancini, Scifoni.