Primavera Juventus rimonta e si ferma sul 3-3 a Bologna | pareggio spettacolare

La Juventus Primavera ha sfiorato la vittoria a Bologna, ma alla fine il match si è chiuso sul 3-3. La partita è stata piena di emozioni, con continui ribaltoni e giocate di alto livello da entrambe le squadre. I bianconeri sono andati in svantaggio, poi hanno recuperato e si sono portati avanti, ma i padroni di casa hanno trovato il pareggio nel finale. Un risultato che lascia soddisfatti e delusi, a seconda dei punti di vista.

La Juventus Primavera ha pareggiato 3-3 sul campo del Bologna nella gara valida per la 23ª giornata del campionato Primavera 1, al termine di una partita ricca di colpi di scena, ribaltoni e giocate di alto livello. Un punto che arriva dopo una rimonta importante ma che lascia inevitabilmente un pizzico di amaro in bocca ai bianconeri, raggiunti nel finale quando la vittoria sembrava ormai in tasca. L'avvio di gara è tutto in salita per la squadra allenata da Simone Padoin. Il Bologna parte forte, prende campo e indirizza subito il match grazie a Negri, che sblocca il risultato con un preciso piazzato all'angolino e poi raddoppia poco dopo trasformando un calcio di rigore.

