Giovane operaio colpito al torace portato in ospedale

Un giovane operaio di 21 anni ha subito un infortunio mentre lavorava alla San Giorgio in corso Perrone. La causa è stata una pompa idraulica che gli ha colpito il torace, provocandogli ferite. I colleghi hanno chiamato subito i soccorsi, che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale. Le autorità stanno indagando sull’incidente per capire cosa sia successo e prevenire altri incidenti simili.

Un giovane operaio di 21 anni è rimasto ferito mentre era al lavoro alla San Giorgio in corso Perrone, colpito da una pompa idraulica al torace. La chiamata al 112 è arrivata poco prima delle 7 di martedì 24 febbraio 2026. Sul posto si sono precipitate, in codice rosso, auto medica Golf 4 e un'ambulanza dei Volontari della Fiumara, oltre alla polizia. Il giovane, rimasto sempre cosciente, è stato medicato sul posto e poi accompagnato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. Indagini in corso per fare luce sulle cause dell'accaduto ed escludere eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Nuova aggressione in ospedale, sanitario colpito alla bocca e al toraceQuesta mattina all’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola un sanitario è stato aggredito da un paziente. Napoli, infermiere colpito con un pugno al torace all’ospedale San PaoloUn'ulteriore aggressione si è verificata negli ospedali di Napoli, coinvolgendo questa volta un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Giovane operaio colpito al torace, portato in ospedale; Incidente sul lavoro, grave un operaio; Avellino, travolto da un albero: muore operaio sul lavoro; Colpito da una lastra in un cantiere a Castione, operaio gravemente ferito. Giovane operaio colpito al torace, portato in ospedaleUn giovane operaio di 21 anni è rimasto ferito mentre era al lavoro alla San Giorgio in corso Perrone, colpito da una pompa idraulica al torace. La chiamata al 112 è arrivata poco prima delle 7 di mar ... genovatoday.it Giovane meccanico di 24 anni muore schiacciato in aziendaLa vittima, un operaio regolarmente assunto, è rimasta vittima di una fatale manovra tra motrici. In corso le indagini per verificare il rispetto de ... zoom24.it #NoceraInferiore- Incidente sul lavoro, muore un operaio di 24 anni nel salernitano. Il giovane lavorava in un officina per riparazione camion #Cronaca #Incidente #Operaio #Officina #Camion #Riparazione #NanoTV - facebook.com facebook Incidenti sul lavoro, muore operaio di 24 anni nel Salernitano. Il giovane lavorava in un'officina che si occupa della riparazione di camion #ANSA x.com