Nuova aggressione in ospedale sanitario colpito alla bocca e al torace

Questa mattina all’ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola un sanitario è stato aggredito da un paziente. L’uomo lo ha colpito alla bocca e al torace, lasciando tutti scioccati. L’episodio si è verificato nel reparto di Diagnosi e Cura del Dipartimento di Salute Mentale. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza il personale. La vittima è stata soccorsa e medicata, ma l’episodio riaccende la preoccupazione sulla sicurezza nei rep

Imola, 12 febbraio 2026 – Un grave episodio di aggressione nei confronti del personale sanitario è avvenuto nella prima mattinata di oggi, 12 febbraio 2026, all'interno del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del Dipartimento di Salute Mentale, all'ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola. Una persona ricoverata da alcuni giorni, in regime volontario, in carico per un quadro clinico complesso, ha aggredito dapprima con atti di veemenza verbale e rivolte alla proprietà e quindi anche fisicamente diverse persone in servizio. La situazione più grave ha riguardato un membro del personale sanitario che ha riportato danni fisici alla bocca e al torace ancora in corso di valutazione dai colleghi del Pronto soccorso di Imola.

