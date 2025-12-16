Napoli infermiere colpito con un pugno al torace all’ospedale San Paolo
Un'ulteriore aggressione si è verificata negli ospedali di Napoli, coinvolgendo questa volta un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta. L'infermiere è stato colpito con un pugno al torace mentre si occupava di un sospetto caso di meningite, evidenziando ancora una volta le criticità nella tutela del personale sanitario.
Ancora un’aggressione ai danni del personale sanitario in un ospedale napoletano. Questa volta a farne le spese è stato un infermiere in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, colpito con un pugno al torace mentre stava gestendo un sospetto caso di meningite. L’episodio è stato reso noto dal sindacato Uil Fpl, . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it
Nuova aggressione al Civico, infermiere colpito con un pugno in faccia [TgMed 16/05/18]
Infermiere aggredito all’ospedale San Paolo di Napoli: colpito con un pugno al torace - Un infermiere preso a pugni nel torace all’ospedale San Paolo: ennesima aggressione, denunciano i sindacati. fanpage.it
Napoli, sospetto caso di meningite scatena il caos al Pronto soccorso del San Paolo: infermiere colpito con un pugno al torace - Napoli, sospetto caso di meningite scatena il caos al Pronto soccorso del San Paolo: infermiere colpito con un pugno al torace ... nursetimes.org
Infermiere aggredito al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo di Napoli Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha espresso piena solidarietà all’infermiere aggredito nei giorni scorsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo di Napoli, condannando con fe - facebook.com facebook
Napoli, violenza al pronto soccorso: picchiato un infermiere x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.