Napoli infermiere colpito con un pugno al torace all’ospedale San Paolo

Un'ulteriore aggressione si è verificata negli ospedali di Napoli, coinvolgendo questa volta un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta. L'infermiere è stato colpito con un pugno al torace mentre si occupava di un sospetto caso di meningite, evidenziando ancora una volta le criticità nella tutela del personale sanitario.

Ancora un’aggressione ai danni del personale sanitario in un ospedale napoletano. Questa volta a farne le spese è stato un infermiere in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, colpito con un pugno al torace mentre stava gestendo un sospetto caso di meningite. L’episodio è stato reso noto dal sindacato Uil Fpl, . L'articolo Teleclubitalia. Teleclubitalia.it

