Napoli infermiere colpito con un pugno al torace all’ospedale San Paolo

Un'ulteriore aggressione si è verificata negli ospedali di Napoli, coinvolgendo questa volta un infermiere del pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Fuorigrotta. L'infermiere è stato colpito con un pugno al torace mentre si occupava di un sospetto caso di meningite, evidenziando ancora una volta le criticità nella tutela del personale sanitario.

