Giovane donna tenta il suicidio a Pianodardine salvata dal pronto intervento di due ragazzi

Una giovane donna ha tentato di togliersi la vita nel parcheggio di Pianodardine, a causa di un momento di forte crisi emotiva. Due ragazzi che si trovavano sul posto hanno notato la scena e sono intervenuti rapidamente per salvarla. La donna, originaria della provincia di Salerno, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La vicenda ha suscitato attenzione tra i passanti che si trovavano nella zona quella notte.

Avellino, 24 febbraio 2026 – Poco dopo la mezzanotte, all'interno di un parcheggio della zona industriale di Pianodardine, una giovane donna originaria della provincia di Salerno ha tentato di togliersi la vita. Il gesto è stato interrotto dall'intervento di due ragazzi presenti sul posto, che hanno parlato con lei e immediatamente allertato i carabinieri e il personale sanitario. Sul luogo sono giunti i militari dell'Arma e un'ambulanza, che hanno preso in carico la ragazza e ne hanno garantito la prima assistenza. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni della giovane né sulle cause che hanno portato al gesto.