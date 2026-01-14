Narni giovane minaccia il suicidio | salvata dall' intervento dei carabinieri

Lo scorso 12 gennaio, alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Amelia è arrivata una richiesta di intervento da parte del personale sanitario del Centro di Salute Mentale di Narni, recentemente trasferito nella nuova sede allo Scalo. La chiamata riguardava un giovane in difficoltà, minacciato dal suicidio. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di intervenire prontamente, contribuendo a garantire la sicurezza e il supporto necessario al ragazzo.

Nel primo pomeriggio di lunedì scorso, 12 gennaio, alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Amelia è giunta la chiamata da parte di personale sanitario del Centro di Salute Mentale di Narni, da pochi giorni allocato nella nuova sede allo Scalo. Una giovane paziente 32enne, già in cura presso la.

