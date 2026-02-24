giovane detenuto di 23 anni trovato senza vita nel carcere di ascoli piceno

Un giovane di 23 anni è stato trovato morto questa mattina durante il controllo mattutino nel carcere di Ascoli Piceno. La causa del decesso sembra essere stata improvvisa e senza segnali di violenza, secondo quanto riferito dal personale penitenziario. La scoperta ha sorpreso gli agenti, che hanno immediatamente avviato le verifiche. La salma è stata messa a disposizione delle autorità per ulteriori accertamenti. La cella rimane sotto stretta sorveglianza.

