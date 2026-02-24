Ragazzo di 23 anni trovato morto nel carcere di Ascoli Piceno

Un giovane di 23 anni è stato trovato senza vita nel carcere di Ascoli Piceno questa mattina, probabilmente a causa di un malore improvviso. Gli agenti di sorveglianza, durante il controllo di routine, hanno scoperto il corpo nel suo alloggio. La polizia ha avviato le verifiche necessarie per chiarire le cause dell’accaduto e capire cosa sia successo in quei momenti. La notizia ha suscitato attenzione tra gli operatori penitenziari e i familiari.

Un detenuto di 23 anni è stato trovato morto nel carcere di Ascoli Piceno questa mattina. Gli agenti che hanno lanciato l'allarme lo hanno trovato senza vita nella sua cella durante il giro mattutino di controllo. Sul caso è stato aperto un fascicolo, per il momento contro ignoti.