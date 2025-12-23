Giornata del Medico e dell’Odontoiatra Sannita Errico FI | La salute non ha colore politico

Tempo di lettura: 2 minuti “È giusto che in occasioni come questa si mantenga alta l’attenzione sulle problematiche che la nostra professione vive quotidianamente, sia nel rapporto con i pazienti sia nel confronto con le strutture ospedaliere di riferimento. È un momento difficile, soprattutto per i medici di medicina generale”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico intervenendo alla Giornata del Medico e dell’Odontoiatra, promossa dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Benevento, occasione di riflessione sui valori fondanti della professione e sulle prospettive future del Servizio sanitario nazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Giornata del Medico e dell’Odontoiatra Sannita, Luca Milano: ‘SSN patrimonio di civiltà e pilastro della democrazia’ - L’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Benevento sabato 20 dicembre ha celebrato la Giornata del Medico e dell’Odontoiatra, un momento di riflessione collettiva sui valori fondanti ... ntr24.tv