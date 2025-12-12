Natale Gospel in Certosa | tutto esaurito per il concerto del Revelation Gospel Choir

Il concerto Natale Gospel in Certosa, previsto per l’11 dicembre 2025 a Calci (PI), ha registrato il tutto esaurito, confermando il suo ruolo di evento imperdibile del periodo natalizio. Unisce musica, spiritualità e atmosfera festosa, offrendo un’esperienza coinvolgente e suggestiva per tutti gli appassionati di gospel e tradizioni natalizie.

Calci (PI), 11 dicembre 2025 – Torna l’appuntamento natalizio che unisce musica, spiritualità e magia delle festività: il concerto Natale Gospel in Certosa. Domenica 14 dicembre, presso la Certosa di Calci il gruppo Revelation Gospel Choir si esibirà in due turni, alle ore 15.30 e alle ore 17.30. Un appuntamento organizzato dall'Associazione I Cavalieri in collaborazione con la Direzione Regionale dei Musei della Toscana, la Direzione Musei Nazionali di Pisa, il patrocinio di Confcommercio Provincia di Pisa e del Comune di Calci. “Le prenotazioni sono già al completo, un sold out che ci fa davvero piacere e che conferma, per il terzo anno consecutivo, l’interesse verso questa iniziativa” commenta il presidente dell'Associazione I Cavalieri e ideatore dell'evento Daniele Conti. Lanazione.it

