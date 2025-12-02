Giornata dedicata alla prevenzione | screening gratuito dell’udito per tutti i cittadini

Una giornata interamente dedicata alla prevenzione e alla salute dell’udito: è l’iniziativa promossa dal Comune di Cellole, che oggi, 2 dicembre, organizza uno screening gratuito aperto a tutti i cittadini a partire dai 4 anni. L’appuntamento è fissato presso la Biblioteca Comunale “Casa della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

