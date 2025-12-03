Screening gratuiti dell’udito nelle Pubbliche Assistenze di Pisa

Prendono il via venerdì 5 dicembre le giornate dedicate alla prevenzione del calo dell’udito presso le diverse sedi Pubblica Assistenza del territorio pisano. L’iniziativa, in collaborazione con gli specialisti di Centro Udito e completamente gratuita, è rivolta a tutte le persone che stanno. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Altre letture consigliate

**SCIARA: Oggi Open day con screening gratuiti dei medici dell’Asp ** Screening gratuiti dell'ASP oggi, mercoledì 3 dicembre dalle ore 9 alle ore 13. potranno I genitori dei minori che intenderanno partecipare agli screening a loro rivolti potranno compilare il - facebook.com Vai su Facebook

Sanità pubblica. Il Comune promuove screening gratuiti - La giunta comunale ha approvato la delibera relativa all’avviso pubblico di manifestazione di interesse, riservato agli enti pubblici e privati gestori di attività sanitarie, per la realizzazione di ... Secondo lanazione.it

Screening oncologici gratuiti 2026 in Lombardia: quali e a chi sono rivolti - Milano, 26 agosto 2026 – Regione Lombardia non si ferma e rafforza per il 2026 il proprio impegno nella prevenzione oncologica, estendendo i programmi di screening per il tumore della mammella, della ... Si legge su ilgiorno.it

"Prevenzione in piazza", screening gratuiti dell'Azienda sanitaria provinciale - Venerdì 28 novembre piazza Franco Battiato si trasformerà in uno spazio pubblico dedicato alla salute, con servizi e iniziative aperte alla cittadinanza ... cataniatoday.it scrive

Schillaci: "Troppo basse le adesioni agli screening gratuiti" - Oggi solo il 5% del fondo sanitario nazionale è destinato alle attività di prevenzione. rainews.it scrive

Screening gratuiti. Test all’Ipercoop. La prevenzione si fa anche al supermercato - È partita l’undicesima tappa della campagna ’Metti la prevenzione nel carrello’, promossa da Regione, Ispro e Unicoop Firenze, in collaborazione con Asl ... Lo riporta lanazione.it

Patologie respiratorie croniche, screening gratuiti al Pirellone - La prevenzione delle patologie respiratorie croniche arriva per la prima volta nel cuore di un'istituzione di primo piano come Regione Lombardia. Riporta quotidiano.net