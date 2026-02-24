Giorgio Gori in visita alla Schneider Electric | impegno comune su elettrificazione e sovranità energetica europea

Giorgio Gori visita la sede di Schneider Electric per approfondire la collaborazione sull’elettrificazione e la sovranità energetica europea. La sua presenza, motivata dall’interesse condiviso a sviluppare soluzioni innovative, mira a rafforzare le strategie di autonomia energetica dell’Europa. Durante l’incontro, si sono discussi progetti concreti e possibilità di investimento nel settore. La visita sottolinea l’importanza di un impegno comune per migliorare le infrastrutture energetiche europee.

Nella mattinata di giovedì 19 febbraio, Schneider Electric ha accolto, presso la sua sede principale di Stezzano, il deputato del Parlamento Europeo Giorgio Gori per una visita istituzionale, nata da un comune impegno nel valorizzare le opportunità dell’elettrificazione per la competitività e la sovranità energetica dell’Europa e dei suoi paesi membri. Accompagnato da una delegazione Schneider Electric Italia – composta dal Presidente e Ad dell’azienda Davide Zardo, il VP Strategic Marketing Geoffrey Richard, il Plant Manager Massimo Stefani e la Marketing & Communication Director per l’Italia Elena Corsi – Gori ha toccato con mano il “cuore” di un’azienda leader nelle tecnologie per l’energia che, con le sue 5 sedi sul territorio nazionale e l’opera dei suoi 3. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

