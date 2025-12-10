La Scossa l’Europarlamento tra Green Deal e sovranità energetica Procaccini | Hanno fatto errori drammatici Gori | Se in Italia si paga molto è perché il gas è troppo presente

L'articolo analizza le recenti tensioni all’interno dell’Europarlamento sul Green Deal e la sovranità energetica, con opinioni contrastanti tra i membri. Procaccini critica le scelte europee, mentre Gori evidenzia il ruolo del gas in Italia. La discussione si focalizza sugli effetti delle politiche green e sui loro impatti economici e strategici.

«Il mio giudizio sul Green Deal, sulla transizione green, è un giudizio negativo, per non aver considerato la base della piramide delle materie prime. Si è partiti dall’obiettivo, dimenticando la catena del valore che serve per raggiungere quei target: primo errore drammatico. Secondo errore aver caricato di furore ideologico un tema che dovrebbe essere una zona franca». Queste le parole di Nicola Procaccini, eurodeputato FdI, che si è confrontato con Giorgio Gori (eurodeputato Pd), collegato da Bruxelles, a La Scossa, evento realizzato da Open. «L’energia dovrebbe esser, tolta dal ping pong politico – sottolinea l’eurodeputato FdI – avere una qualche coerenza indipendentemente dalla visione politica. 🔗 Leggi su Open.online

