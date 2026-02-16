Santa Rosalia rivisitata | un romanzo svela la nobile normanna tra corte fede e la Palermo del XII secolo

Giorgio De Michele ha scritto un romanzo che racconta la storia di Santa Rosalia, portando alla luce i legami tra la santa, la corte normanna e la fede nel XII secolo. Il libro descrive come la figura di Santa Rosalia si sia intrecciata con le vicende politiche e religiose di Palermo, offrendo dettagli sulla vita della città in quel periodo. La presentazione del romanzo si terrà domani nel centro storico, con una lettura pubblica nella chiesa di Santa Maria degli Angeli.

Santa Rosalia rivisitata: il romanzo di Giorgio De Michele Rosalia sbarca a Palermo. Palermo si prepara ad accogliere un nuovo sguardo sulla sua patrona. Sabato 21 febbraio, alle 17:30 presso Spazio Cultura Libreria Macaione in via Marchese di Villabianca, 102, si presenta "Ancilla Regni", il romanzo d'esordio di Giorgio De Michele Rosalia che ripercorre la vita di Santa Rosalia, figura chiave della storia e della spiritualità siciliana. All'evento parteciperanno anche Alfredo Sant'Angelo, direttore della collana editoriale, e l'editore Nicola Macaione. Un medico-scrittore alle prese con la storia medievale.