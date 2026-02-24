Giochi online controlli serrati della guardia di finanza | 20mila euro di multe

La Guardia di Finanza di Chiavenna ha scoperto irregolarità nei giochi online, sanzionando gestori e punti vendita con multe fino a 20mila euro. Durante le operazioni, hanno controllato oltre 130 ricariche, trovando pratiche scorrette ripetute nel tempo. Le verifiche si sono concentrate su apparecchi con vincite in denaro e punti vendita di ricariche. I controlli sono continuati per evitare che le irregolarità si ripetano.

L'attività ispettiva si inserisce nel quadro del riordino del settore dei giochi a distanza introdotto dal Decreto legislativo n. 412024, che ha rafforzato il sistema di prevenzione del riciclaggio, trasformandolo anche in uno strumento di tutela contro i fenomeni di gioco d'azzardo patologico. Nel dettaglio, l'attenzione dei finanzieri si è concentrata sull'analisi delle movimentazioni finanziarie, con particolare riferimento alle ricariche effettuate in contanti presso i punti vendita autorizzati. La normativa vigente, infatti, fissa un tetto massimo di 100 euro settimanali per questo tipo di operazioni, proprio per limitare l'uso del contante e garantire la tracciabilità dei flussi.