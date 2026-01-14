Nuovi controlli della Guardia di Finanza | proseguono le verifiche

Continuano le attività di controllo della Guardia di Finanza sul territorio, con verifiche che si sono svolte in diverse zone cittadine. La presenza delle forze dell’ordine si è resa evidente nelle ultime ore, nel quadro di un monitoraggio costante volto a garantire il rispetto delle normative. Questi controlli rappresentano un’azione periodica per assicurare la legalità e il rispetto delle regole nel territorio locale.

Registrata, ieri, una visibile presenza delle forze dell’ordine sul territorio, con controlli e verifiche che hanno interessato diverse aree della città. In particolare, nella zona di Sant’Elena è stato allestito un posto di controllo lungo una direttrice di passaggio, dove sono stati fermati alcuni veicoli per accertamenti di routine. Nel corso delle verifiche è stata notata anche la presenza di unità cinofile antidroga, impiegate a supporto degli operatori. Tra queste ha attirato l’attenzione il cane Linux, utilizzato durante il servizio da parte della Guardia di Finanza. Le unità cinofile antidroga hanno svolto un ruolo di particolare rilievo durante i controlli sul territorio, affiancando gli operatori delle forze dell’ordine nelle attività di verifica e prevenzione; grazie all’addestramento specialistico e all’elevata affidabilità dei cani, il servizio si è svolto con efficacia e discrezione; contribuendo a rafforzare il presidio di sicurezza e a rendere ancora più capillare l’azione di controllo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovi controlli della Guardia di Finanza: proseguono le verifiche Leggi anche: Lavoro nero, controlli della Guardia di Finanza Leggi anche: Accise su benzina e diesel, rafforzati i controlli della Guardia di Finanza Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Fisco, piano per 395mila controlli incrociati nel 2026: cosa prevede; Agenzia delle Entrate, in arrivo nuovi controlli fiscali mirati: ecco cosa fa scattare la segnalazione; In arrivo 395mila controlli incrociati di Agenzia delle entrate e guardia di finanza; Fisco, scattano i controlli nel 2026: chi rischia le verifiche e come vengono effettuate. Maxi operazione della Guardia di Finanza: sequestrati 15mila prodotti illegali - Cesena: 15mila articoli contraffatti sequestrati, 12 lavoratori in nero e decine di sanzioni. livingcesenatico.it

Olbia, controlli anti-contraffazione: sequestrati oltre 1.100 articoli falsi e due denunce - Proseguono i controlli della Guardia di Finanza contro la contraffazione e l’abusivismo commerciale sul territorio di Olbia e nei comuni ... olbia.it

In arrivo 395mila controlli incrociati di Agenzia delle entrate e guardia di finanza - Lotta al sommerso con verifiche capillari, anche con l'accesso ai dati bancari. today.it

I CONTROLLI PER LA PSA – DODICI NUOVI POSITIVI TRA I CINGHIALI IN LIGURIA, DUE IN PIEMONTE. IL TOTALE CRESCE A 1.977 CASI: CRESCONO A 799 IN PIEMONTE, SALGONO A 1.178 IN LIGURIA. CON I RITROVAMENTI DI CALICE AL CORNOV - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.