Tbilisi International Gymnastics Marathon | Fucci oro nel completo Cassano cala il poker di bronzi

Margherita Fucci ha conquistato l’oro nel completo a Tbilisi, grazie a una serie di esercizi perfetti che hanno impressionato i giudici. La ginnasta italiana ha dimostrato grande sicurezza e talento, portando a casa il primo posto tra le senior. Nel frattempo, Flavia Cassano ha ottenuto il quarto bronzo consecutivo nelle competizioni juniores, rafforzando la sua posizione tra le promettenti giovani. La manifestazione continua a regalare emozioni e sorprese sulla pedana georgiana.

L’azzurro illumina la pedana georgiana: Margherita Fucci domina tra le senior, Flavia Cassano protagonista tra le junior Il cielo sopra Tbilisi è azzurro. All’International Gymnastics Marathon l’Italia brilla nel concorso generale e nelle finali di specialità, portando a casa un bottino pesante tra senior e junior. Nel concorso generale senior splende Margherita Fucci (Cervia Ginnastica e Sport), impeccabile sui quattro attrezzi e capace di imporsi con un sontuoso 103.950. Una prova di solidità e personalità che le vale il gradino più alto del podio davanti alla polacca Olivia Maslov (102.300) e alla cipriota Maria Avgousti (102. 🔗 Leggi su Sportface.it

