Dopo un eccellente 2025 che ha regalato anche quattro medaglie agli Italiani di ginnastica ritmica dello scorso maggio a Lignano Sabbiadoro, la RitMix di Rio Saliceto ha cominciato alla grande la nuova stagione sportiva 2026 facendo incetta di podi: dopo i 75 piazzamenti a medaglia nelle gare disputate alla palestra di Rivalta e valide per il campionato provinciale Csi di Reggio, sono arrivati altri 68 podi al provinciale Csi di Modena e Carpi organizzato all’impianto di Formigine. Erano 41 le ginnaste portate in pedana nell’impianto modenese dalle due tecniche Clara e Alice Cincinnato, con individuali, coppie e squadre per i livelli Small, Entry, Base, Medium e Large. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ginnastica ritmica. RitMix, inizio stagione da urlo. Pioggia di medaglie a Rio Saliceto

