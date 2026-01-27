Snowboard i convocati dell’Italia per la tappa di Rogla | i big azzurri si testano prima delle Olimpiadi

L’Italia si prepara alla tappa di Rogla con una squadra di snowboard alpino in piena forma. I convocati azzurri sono pronti a confrontarsi nel circuito di Coppa del Mondo, consolidando la loro presenza e preparando le Olimpiadi. L’attenzione è rivolta ai big nazionali, che si testano in vista di importanti sfide future.

Prosegue senza interruzioni la stagione della squadra azzurra dello snowboard alpino, sempre più protagonista nel circuito di Coppa del Mondo. Archiviata con successo la tappa di Simonhöhe, l'attenzione si sposta ora su Rogla, in Slovenia, ultimo round internazionale prima dell'ingresso nella fase centrale del percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Un passaggio particolarmente significativo per il gruppo italiano, che arriva a questo snodo forte di risultati di assoluto rilievo: 12 vittorie e 25 podi complessivi fin qui conquistati in Coppa del Mondo, numeri che certificano la solidità e la competitività del movimento azzurro.

