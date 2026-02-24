Giletti attacca Rai | Viva il merito dopo chiusura anticipata

Massimo Giletti critica la Rai dopo la decisione di chiudere in anticipo il suo programma di approfondimento. La causa principale è la sospensione improvvisa, che ha sorpreso pubblico e addetti ai lavori. Giletti evidenzia come il merito e il contenuto siano stati sacrificati senza preavviso. La scelta di interrompere la trasmissione prima del previsto lascia molti domande aperte sulla gestione della programmazione. La notizia si diffonde rapidamente tra gli spettatori.

Un addio anticipato che lascia perplessi. Lo stato delle cose, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti su Rai 3, chiuderà i battenti il 31 marzo, con largo anticipo rispetto alla fine della stagione televisiva. La decisione, annunciata dal quotidiano Domani, è motivata dall’esaurimento del budget stanziato per il programma, nonostante gli ascolti non siano stati negativi. Giletti ha reagito con sarcasmo alla notizia, commentando con un ironico Viva il merito. Il programma, partito con ascolti non entusiasmanti, aveva progressivamente migliorato le proprie performance, raggiungendo punte del 7% di share con oltre un milione di telespettatori a puntata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Chiude Lo stato delle cose, il commento di Massimo Giletti: "Viva il merito"

"Ecco perché mi attacca!". Ranucci regola i conti con Giletti: veleno in Rai

